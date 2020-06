Böblingen (ots) - Zur heutigen Gaia-X-Vorstellung durch die Wirtschaftsminister Deutschlands und Frankreichs und Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft erklärt Johannes Koch, Vorsitzender der Geschäftsführung Deutschland und Senior Vice President Deutschland, Österreich, Schweiz bei Hewlett Packard Enterprise (HPE):"Viele Kritikpunkte, die gegen Gaia-X vorgebracht wurden, zielen an der Sache vorbei. Gaia-X trägt der Tatsache Rechnung, dass wir uns im Übergang von einer zentralistischen in eine dezentrale digitale Welt befinden. Gaia-X holt keinen Rückstand auf, sondern ist einen Schritt voraus, denn dezentralen Cloud-Infrastrukturen gehört die Zukunft.Die europäische Wirtschaft hat die Trümpfe selbst in der Hand, um die nächste Digitalisierungs-Welle anzuführen. Ab jetzt wird sich das globale Datenvolumen alle zwei, drei Jahre verdoppeln, und der Großteil dieser Daten entsteht in Fabriken, Fahrzeugen, Verkehrswegen und Städten. Die hiesigen Firmen und Behörden haben die Hoheit über diese Daten - aber sie müssen auch zum Souverän über die Daten-Wertschöpfung werden. Das gelingt nur dann, wenn sie Cloud und Datenwirtschaft zu ihren eigenen Kernkompetenzen machen."Hinweis: HPE hat eine Umfrage zu digitaler Souveränität und Gaia-X unter 2152 Führungskräften in Deutschland und Frankreich veröffentlicht. Die Umfrage ergab unter anderem, dass für 85 Prozent der Führungskräfte in Deutschland digitale Souveränität ein wichtiges oder sehr wichtiges Ziel ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter diesem Link (https://community.hpe.com/t5/hpe-blog-austria-germany/gro%C3%9Fe-mehrheit-der-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte-in-deutschland-strebt-nach/ba-p/7090103#.XtiL_kUzY2w).Über Hewlett Packard Enterprise:Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein globaler Anbieter von As-a-Service-Lösungen vom Netzwerkrand bis zur Cloud. Damit können Kunden den Wert ihrer Daten erschließen, egal wo sie entstehen. HPEs Technologielösungen bieten eine einheitliche Nutzererfahrung über Clouds und verteilte Standorte hinweg - das hilft Kunden, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und ihre Effizienz zu steigern. www.hpe.com (http://www.hpe.com)Pressekontakt:Patrik Edlund, Pressesprecher HPE+49 7031 450 24 63patrik.edlund@hpe.comOriginal-Content von: Hewlett Packard Enterprise (HPE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118707/4613834