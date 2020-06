Genf (www.anleihencheck.de) - Die Interventionen der Zentralbanken an den Anleihemärkten haben seit der globalen Finanzkrise ein monumentales Ausmaß angenommen, was zu einem weltweiten Rückgang der Renditen geführt hat, so Aurèle Storno, CIO Multi Asset bei Lombard Odier Investment Managers.Dies habe die Marktteilnehmer dazu veranlasst, die Nützlichkeit von Staatsschulden in Multi-Asset-Portfolios infrage zu stellen, sowohl unter dem Gesichtspunkt eines weniger attraktiven Risiko-Rendite-Kompromisses als auch unter dem Gesichtspunkt abnehmender Dekorrelationsvorteile. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...