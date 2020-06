Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Heute erscheint die neue Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR am Kiosk. Als ePaper ist sie bereits erhältlich. Andreas Deutsch stellt die wichtigsten Themen daraus vor. Die Titelstory lautet: "So zocken Sie sich reich". DAX, Dow & Co kennen kein Halten mehr und stürmen Richtung Norden. Erfahren Sie in der neuen Ausgabe, welche Branchen aktuell heiße Tradingchancen eröffnen.