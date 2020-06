Chevron (CVX) - der Öl-Konzern bricht aus! >>> BREAKOUT-PULLBACK SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US1667641005Chevron ist eines der größten Unternehmen in der Ölindustrie und führend im Bereich der Vergasungstechnologie. Insgesamt ist das Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv - auch in angrenzenden Bereichen wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe. Die Aktie verlor seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte an Wert. Durch die anziehenden Rohölpreise konnte auch Chevron wieder Boden gutmachen.Der zweitgrößte US-Ölmulti reagiert auf den Ölpreisverfall mit einer strukturellen Neuaufstellung. 10 bis 15 Prozent der Stellen sollen wegfallen. Nachdem die Aktie die wichtigen gleitenden Durchschnitte EMA-20 und EMA-50 wieder zurückerobern konnte, korrigierte das Papier des Ölunternehmens über die Zeitachse. Nun erfolgte der Sprung über den Widerstandsbereich bei 96 USD. Als Einstieg in die Aktie kann man den Pullback zurück in den Bereich des Breakout-Niveaus abwarten, oder wie in dem von mir favorisierten Szenario direkt eine Position eröffnen. In beiden Fällen ginge der Stopp unter das letzte Tief, wo auch die beiden EMA`s verlaufen.Für einen Long-Einstieg kann man direkt einen Trade eröffnen oder den Pullback in den Ausbruchsbereich bei 96 USD abwarten. Hier ist dann Intraday auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter das letzte Tief bei 89,10 USD.Meine Meinung zu Chevron ist bullisch