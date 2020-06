Wedel (ots) - Den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und Nebenwirkungen lindern - das ist der Wunsch vieler Lungenkrebspatienten. Was Betroffene mithilfe einer an die Krankheit angepassten, aber genussvollen Ernährung selbst tun können, erklärt das Expertentrio bestehend aus dem Pneumologen Dr. Claas Wesseler, der Ernährungsberaterin Maren Basner und der Spitzenköchin Cornelia Poletto jetzt auf www.lungenkrebs.de (http://www.lungenkrebs.de). Innerhalb der neuen Themenwelt "GenussKompass" finden Betroffene und deren Angehörige eigens für Lungenkrebspatienten entwickelte Rezepte, die mithilfe von Kochvideos einfach nachgekocht werden können. Hierbei steht nicht nur die Gesundheit, sondern vor allem Genuss und Lebensqualität im Vordergrund! Daneben gibt es einen spannenden Podcast in dem das Expertentrio sich den gängigsten Ernährungsmythen bei Lungenkrebs widmet, Unwahrheiten aufklärt sowie hilfreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Ernährung bei Lungenkrebs gibt.Dass eine ausgewogene Ernährung grundsätzlich wichtig für die Gesundheit ist, ist hinlänglich bekannt. Dies gilt in besonderem Maße für Menschen, die von einer Erkrankung wie Lungenkrebs betroffen sind. "Ein guter allgemeiner Gesundheitszustand wirkt sich nicht nur auf die Lebensqualität eines Lungenkrebspatienten aus, sondern beeinflusst auch die Wahl der Therapie und trägt zum positiven Krankheits- und Behandlungsverlauf bei. Mit einer ausgewogenen Ernährung kann hier ein wichtiger Grundstein gelegt werden", so Dr. Claas Wesseler, Oberarzt und Leiter der thoraxonkologischen Tagesklinik am Asklepios Klinikum in Hamburg Harburg.Gemeinsam mit dem Pneumologen, der Ernährungsberaterin Maren Basner und der Spitzenköchin Cornelia Poletto hat sich AstraZeneca deshalb eingehend mit dem Thema Ernährung speziell bei Lungenkrebs beschäftigt und auch den ein oder anderen Ernährungsmythos genauer unter die Lupe genommen. Basierend auf ihrem Wissen zu Krankheits- und Therapieverläufen hat das Expertentrio eine Reihe von Rezepten entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse von Lungenkrebspatienten abgestimmt sind. In der neuen Themenwelt "GenussKompass" auf www.lungenkrebs.de (http://www.lungenkrebs.de) können Interessierte diese kostenfrei herunterladen oder ausgewählte Rezepte mithilfe von Videos nachkochen. Daneben beleuchtet das Expertentrio in zwei Podcast-Folgen unter anderem die gängigsten Ernährungsmythen bei Lungenkrebs, ordnet diese ein und gibt Tipps zum Umgang mit Nebenwirkungen und deren Linderung durch Ernährung.Wie man z. B. der Appetitlosigkeit entgegenwirken kann, weiß Ernährungsberaterin Maren Basner: "Es kann helfen, positive Essensrituale in der Familie zu etablieren oder kleinere Portionen - und dafür öfters - zu essen. Bei Übelkeit hilft Ingwerwasser. Wenn Essensgerüche nicht erträglich sind am besten weniger würzen oder Essen eher lauwarm essen. Meine Philosophie ist grundsätzlich, dass Betroffene sich mit ihrer Ernährung vor allem etwas Gutes tun und diese ihren Bedürfnissen anpassen sollen."Weitere Informationen und Hilfestellungen auf www.lungenkrebs.de (http://www.lungenkrebs.de)Mit der neuen Themenwelt "GenussKompass" erweitert AstraZeneca das bestehende Service-Angebot der Initiative "Stärker als Lungenkrebs", die Betroffene und Angehörige insbesondere in der schwierigen Situation nach der Diagnosestellung bestmöglich begleiten und Mut machen möchte. Neben dem Thema Ernährung finden sich auf der Internetseite www.lungenkrebs.de (http://www.lungenkrebs.de) wichtige Informationen zum Leben mit der Erkrankung, eine Übersicht über hilfreiche Anlaufstellen und mehrsprachige Patientenratgeber zum Herunterladen. Darüber hinaus ist ein Expertenrat vorhanden, in dem Fragen von Betroffenen und Angehörigen beantwortet werden. Eine weitere wichtige Säule der Initiative ist die Internetseite www.teste-deinen-lungenkrebs.de (http://www.teste-deinen-lungenkrebs.de), die den Fokus auf die tumorbiologische Testung bei Lungenkrebs legt. Diese spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der individuell bestmöglichen Therapie von Betroffenen. Auf der Internetseite finden Interessierte die wichtigsten Informationen zur Testung sowie eine Checkliste für das Arztgespräch. Abgerundet wird das Serviceangebot der Initiative durch den Facebook-Kanal "Stärker als Lungenkrebs" mit hilfreichen Alltagstipps und Möglichkeiten für den Austausch von Betroffenen und Angehörigen untereinander.- ENDE -Über AstraZeneca in der OnkologieDie Onkologie ist ein Therapiebereich, in dem AstraZeneca über eine lange Tradition verfügt. Das Unternehmen verfolgt die Vision, Krebspatienten durch ein neues Behandlungsparadigma zu helfen. Die breit aufgestellte Pipeline konzentriert sich auf vier wichtige Krankheitsgebiete: Ovarialkarzinom, Lungenkarzinom, Brustkrebs und hämatologische Malignome. Diese werden von vier Hauptplattformen aus angegangen: der Immunonkologie, den zugrundeliegenden genetischen Einflussfaktoren auf den Krebs und deren Resistenzmechanismen, der DNA-Reparatur und durch Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.Über AstraZeneca GmbHDie AstraZeneca GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC. AstraZeneca gehört mit einem Konzernumsatz von rund 24,4 Milliarden USD (2019) weltweit zu den führenden Unternehmen der forschenden Arzneimittelindustrie. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. 