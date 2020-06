Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Anheuser-Busch (ISIN BE0974293251/ WKN A2ASUV) hat angesichts des Corona-Lockdowns im ersten Quartal einen Milliardenverlust eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Unter dem Strich habe ein Minus von 2,25 Mrd. Dollar gestanden, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Gewinn von 3,57 Mrd. Dollar erwirtschaftet worden sei. Der Umsatz sei um 10 Prozent auf 11 Mrd. Dollar geschrumpft. Und Besserung sei nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Auswirkungen der Pandemie träfen den Konzern im laufenden Quartal noch bedeutend schwerer, habe der Bierbrauer mitgeteilt. Analysten zufolge habe die Aktie dennoch gute Chancen zumindest einen Boden auszubilden. Schließlich habe das Papier seit Ausbruch der Krise fast 30 Prozent an Wert verloren - es sei also bereits viel Negatives eingepreist. Eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000DK0W6W2/ WKN DK0W6W) der DekaBank biete ein gewisses Maß an Sicherheit, falls es doch noch etwas abwärts gehe. (Ausgabe 22/2020) (04.06.2020/alc/n/a) ...

