ISTANBUL/TEHERAN (dpa-AFX) - Die Türkei hat Grenzübergänge zum Iran und Irak für Frachttransporte wieder geöffnet. Darunter seien die großen Übergänge Gürbulak mit dem Iran und Habur mit dem Irak, teilte Handelsministerin Ruhsar Pekcan am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ließen nach.



Auch der Iran hat die Wiederaufnahme der Frachttransporte bestätigt. Die Öffnung sei auf Initiative der Präsidenten der beiden Länder zustandegekommen, sagte ein Sprecher der Zollverwaltung nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Iranische LKW-Fahrer könnten die Grenze zum ersten Mal seit dem 22. Februar wieder überqueren, müssten sich jedoch strikt an Gesundheitssicherheitsprotokolle halten. Auch die türkische Handelsministerin sagte, dass weiter Maßnahmen "für Gesundheit und Sicherheit" ergriffen würden.



Die Türkei hatte ihre Grenzen zum Iran - einem der am schwersten vom neuartigen Virus betroffenen Länder - Ende Februar geschlossen. Kurz darauf stoppte auch der Verkehr mit dem Irak.



Die Türkei lockert ihre Corona-Beschränkungen seit Mai. Die Zahl der offiziell registrierten Infizierten und Todesopfer geht seit Wochen zurück. Bis zum Mittwochabend hatte die Regierung rund 166 000 Infizierte und rund 4600 Tote gezählt. Der Iran hat bis zum Mittwoch offiziell rund 161 000 Infizierte und rund 8000 Tote aufgeführt./rcf/DP/jha

