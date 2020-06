Mainz (ots) - Der freie Autor Jan Mendelin begleitet Joshua Kimmich seit vielen Jahren mit der Kamera. In Zusammenarbeit mit ZDF-Reporter Lars Ruthemann ist daraus eine zweiteilige Reportage entstanden. Den zweiten Teil des Films über einen der größten Hoffnungsträger im deutschen Fußball zeigt die "ZDF SPORTreportage" am Sonntag, 7. Juni 2020, um 17.10 Uhr. Der erste Teil wurde am vergangenen Sonntag ausgestrahlt und ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar, der zweite Teil folgt dort nach der Ausstrahlung am Sonntag, 7. Juni 2020.Zielstrebig, erfolgshungrig und extrem ehrgeizig. Über diese Charaktereigenschaften eines Fußballprofis hinaus zeichnen die Autoren auch ein anderes Bild. Eines, das den bodenständigen jungen Familienvater zeigt. Einen, der sich nicht abschottet und in der so typischen "Fußballerblase" lebt. So konnte Kimmich beim Spitzenspiel der Bayern gegen Verfolger Leipzig vergangenen Februar von morgens bis abends mit der Kamera begleitet werden. Die Zuschauer erleben, wie sich der Bayernstar mit seiner langjährigen Freundin aus dem Rampenlicht zurückzieht und abschaltet. Was sagen die Bayernbosse zu ihrem Topspieler? Und aus aktuellem Anlass würdigt die "ZDF SPORTreportage" Kimmichs Traumtor vergangene Woche in Dortmund, das möglicherweise die Meisterschaft entschieden hat.Die weiteren Themen der Sendung: Nachspiel: 30. Bundesliga-Spieltag; Basketball: Finalturnier Skyliners Frankfurt - Alba Berlin; Frauen-Fußball-Bundeliga: Potsdam - Bayern; Nachrichtenblock.Die Sendung moderiert Andrea Petkovic.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 0172 - 61 55 996;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportTeil 1 der ZDF SPORTreportage: https://kurz.zdf.de/RQ6P/Sport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4614052