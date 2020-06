Märkte um 12: Eine große Enttäuschung für Anleger - Kursfeuerwerk bei Zuora

Die Anleger werten die geplanten Hilfen der Großen Koalition in Deutschland in der Coronavirus-Krise als Enttäuschung. Vor allem die Entscheidung gegen Kaufprämien auch für Autos mit ausschließlichen Verbrennungsmotoren wird negativ aufgenommen. Deshalb setzen die Aktien der großen deutschen Autobauer deutlich zurück. Der DAX verliert am Donnerstagmittag zeitweise 0,6 Prozent und fällt damit auf die 12.400er-Marke zurück.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,6% 12.414 MDAX -0,2% 26.636 TecDAX -0,4% 3.252 SDAX -0,4% 11.998 Euro Stoxx 50 -0,5% 3.252

