HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Befesa im Rahmen einer ESG-Studie (nachhaltige Entwicklung) auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die ersten Monate des Jahre 2020 seien vielversprechend für die Kreislaufwirtschaft gewesen und die Pläne der EU für eine Wirtschaftserholung angesichts der Covid-19-Krise könnten einer "grünen Erholung" zusätzlichen Rückenwind bescheren, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umweltdienstleister Befesa dürfte weiter von sich weltweit verschärfenden Umweltstandards profitieren. Die Aktie bleibe ein "Top Pick"./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1704650164

BEFESA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de