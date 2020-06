19 Prozent Plus in einem Monat - eine unerwartete, ungläubig bestaunte Rallye. Die nun zu Ende geht. Gewinnmitnahmen. Die negativen Nachrichten überwiegen nach wie vor - aber es gibt Corona-Fortschritte in vielen Teilen der Welt: Corona ist in Europa auf dem Rückzeug Mehr als 50 Neuinfektionen in 7 Tagen melden derzeit in Europa: Schweden, Weissrussland. Wichtig heute: die Bewertung des deutschen Konjunkturpaketes von 130 Mrd. Euro. Die Auto-Hersteller hatten mehr erhofft, die Auto-Titel gehören zu den Verlieren. Antje Erhard bericvhtet von der Frankfurter Börse Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/