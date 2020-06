Berlin (ots) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hat das Konjunkturpaket der Bundesregierung als "erstaunlich gut" und "überzeugend" gelobt.Fratzscher sagte am Donnerstag im Inforadio-Podcast "Corona - das Virus und die Wirtschaft" vom rbb, es sei "ein starkes Signal", dass der Auto-Industrie keine Kaufprämie gegeben worden sei und keine Verbrennungsmotoren, sondern Elektroautos gefördert würden. "Das ist schon mutig, einer so wichtigen deutschen Branche auch hier durchaus die Stirn zu bieten."Die Vernunft habe sich durchgesetzt. Die Maßnahmen seien zukunftsorientiert und nachhaltig angelegt.Fratzscher sagte, das Paket sei ausgewogen, "es setzt ein klares Signal (...) in die Zukunft. Wir wollen auch die Transformation hin zu Klimaschutz, zu neuen Technologien nicht bremsen durch diese Krise, sondern eher beschleunigen; und so gesehen halte ich das für im Großen und Ganzen ein wirklich gutes Paket".Zurückhaltend bewertet Fratzscher die Entscheidung, die Mehrwertsteuer vorübergehend zu senken. Das sei ein Experiment; denn es sei fraglich, ob Geschäfte die Senkung an Kunden weitergeben.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4614124