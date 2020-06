Unterföhring (ots) - 4. Juni 2020. Eine Gala wird es zwar in diesem Jahr nicht geben, trotzdem jede Menge Vorfreude: Mit hervorragenden elf Nominierungen gehen die Sender ProSieben und SAT.1 in die heiße Phase des diesjährigen Deutschen Fernsehpreises.Mit drei Nominierungen führt die ProSieben-Liveshow "The Masked Singer" (Endemol Shine Germany) das Feld an. Das musikalische Rate-Event ist nicht nur ein überragender Quotenhit, es wurde auch in den Kategorien "Beste Show Unterhaltung", "Beste Regie Unterhaltung" (Mark Achterberg) und natürlich "Beste Ausstattung Unterhaltung" nominiert.Auch heute hat die große Liebe noch eine Chance, in diesem Fall sogar zwei: Denn über zwei Nominierungen können sich die Macher des SAT.1-Sozial-Experiments "Hochzeit auf den ersten Blick" (Redseven Entertainment) freuen, das für "Bestes Factual Entertainment" und für den "Besten Schnitt Unterhaltung" (Bettina Böttger) ins Rennen geht.Ebenfalls zwei Nominierungen erhält die von den Kritikern gefeierte ProSieben-Comedy-Serie "Frau Jordan stellt gleich" (Wiedemann & Berg Television / MadeFor Film GmbH / SevenPictures Film). "Stromberg"-Erfinder Ralf Husmann sorgt dafür, dass hier jede sogenannte "Randgruppe" auf ihre Kosten kommt. Das wurde mit Nennungen in den Kategorien "Bestes Buch Fiktion" und "Beste Comedy Serie" honoriert.Eine Nominierung in der Kategorie "Beste Show Unterhaltung" sahnte der Show-Erfolg "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ProSieben / Florida Entertainment) ab. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bewegten zuletzt ganz Deutschland im ebenfalls mitnominierten Nachspiel zur Show, "15 Minuten LIVE", durch mutige Themen mit großer gesellschaftlicher Relevanz.Ganz außergewöhnliches Entertainment lieferte ebenfalls "Queen of Drags" (Redseven Entertainment) auf ProSieben. Die Reality-Show um zehn faszinierende Drag-Künstlerinnen zwischen Glamour und großer Emotion kann in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" hoffen.Ob die beiden cleveren Plattenbau-Girls aus der frech-fröhlichen SAT.1-Comedy-Serie "Think Big!" (ITV Studios Germany) so groß gedacht hatten? Der Traum vom eigenen Nagelstudio brachte ihnen jedenfalls eine Nominierung in der Kategorie "Beste Comedy Serie" ein.Der Entertainment-Dauerbrenner "Schlag den Star" (Raab TV) überzeugt immer wieder mit grandiosen Promi-Gegnern, die sich einen spannenden Kampf um 100.000 Euro liefern. Die Show wurde in diesem Jahr in der Kategorie "Beste Regie Unterhaltung" (Andrea Achterberg) nominiert.Ein besonderer Glückwunsch an die Kollegen von Joyn: Die VoD-Plattform wurde sowohl für die mit ProSieben koproduzierte Serie "Frau Jordan stellt gleich", als auch für die Eigenproduktion "MaPa" als "Beste Drama Serie" nominiert.Wir wünschen allen Nominierten viel Erfolg!Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschSenior PR ManagerComm. & PR Strategy, Digital & SalesMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +498995071177Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/4614122