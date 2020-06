Bonn (www.anleihencheck.de) - Durch eine steigende Nachfrage aus China sowie eine Reduzierung des Angebots in den USA und durch die OPEC+ Staaten gibt es Anzeichen einer Stabilisierung auf den Ölmärkten, so die Analysten von Postbank Research.Die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage werde die Preise allmählich in die Höhe treiben, was den RUB (Russischer Rubel) stärken dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...