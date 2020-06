In unserem letzten Beitrag zum Zuckerpreis fragten wir rhetorisch, ob Zucker sich von der Chartklippe entfernen konnte. Ein aktueller Blick auf den Zuckerpreis zeigt nun, dass dies der Fall ist. Die am 20.05.2020 vermutete Trendumkehrformation in Gestalt einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter prägte sich in der Zwischenzeit weiter aus (s. Chart 1).Die "Schubumkehr' wird auch durch die Umsätze bestätigt, die im Gegensatz zum Ausverkauf im März 2020 keinen Verkaufsdruck mehr erkennen lassen. Hinzu kommt, dass die S-K-S-Formation eine signifikante Symmetrie aufweist, was nun einen Test der Widerstandslinie (rote Horizontale) bei 0,11834 Dollar und eine anschließende Konsolidierung erwarten lässt.

