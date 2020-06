Original-Research: B-A-L Germany Vz. - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu B-A-L Germany Vz.Unternehmen: B-A-L Germany Vz. ISIN: DE000A2NBN90Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.06.2020 Kursziel: EUR 2,50 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 11.11.2019, vormals Sell Analyst: Peter HaslerPortefeuilleausbau sollte 2020e positives EBIT ermöglichen Im Geschäftsjahr 2019 ist es B-A-L Germany erneut gelungen, das Immobilienportefeuille deutlich auszuweiten. Zum Jahresende lag der Immobilienbestand bei 66 (Vorjahr: 46) Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von insgesamt 2.781 qm (Vorjahr: 1.710 qm, +63,0% YoY). Aus diesem wurden Vermietungserlöse in Höhe von EUR 0,170 Mio. (Vorjahr: EUR 0,088 Mio., +93,2% YoY) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR -0,224 Mio. (Vj.: EUR -0,101 Mio.) generiert. Bereinigt um Einmaleffekte hätte B-A-L Germany nach unserer Einschätzung ein adjustiertes EBIT von EUR 0,018 Mio. erzielt. Da B-A-L Germany auch im vergangenen Jahr - wenn auch bedingt durch Einmaleffekte - operative Verluste eingefahren hat, konnte bislang noch nicht der Beweis erbracht werden, dass das Geschäftsmodell profitabel betrieben werden kann. Dies hat sich auch im Aktienkurs niedergeschlagen, der YTD um -28,4% (DAX: -7,6%) nachgegeben hat. Diese potenziell negative Grundeinschätzung wird sich nach u. E. in diesem Jahr ändern, da wir davon ausgehen, dass die Ertragslage 2020e nicht wie in den Vorjahren von Einmalaufwendungen aus dem Börsengang oder anderen Kapitalmaßnahmen belastet sein wird und B-A-L Germany erstmals seit dem Börsengang ein positives operatives Ergebnis erwirtschaften wird. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der B-A-L Germany. Unser aus einem fundamentalanalytischen Wertschöpfungsmodell abgeleitetes Kursziel liegt unverändert bei EUR 2,50 je Aktie. Unser Kursziel wird durch Peergroup-Multiples bestätigt, aus denen sich auf Basis der Consensus- Schätzungen sowie unserer eigenen Prognosen für B-A-L Germany bei Verwendung des Kurs-Buchwert-Verhältnisses Werte des Eigenkapitals (2021e) von EUR 2,48 je Vorzugsaktie errechnen.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20999.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.