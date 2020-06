Google hat seine Discovery Ads nach einer rund einjährigen Testphase jetzt weltweit freigegeben. Warum das Werbeformat für viele Werbetreibende attraktiv sein dürfte und wo die Anzeigen genau erscheinen. Das Anzeigenformat Google Discovery Ads ist jetzt weltweit verfügbar. Wie das Unternehmen mitteilt, können nun auch Werbetreibende in Deutschland die interessante Anzeigenvariante in vollem Umfang verwenden, die neben Google selbst auch in Gmail, Youtube oder Google Discover erscheint. Die Discovery Ads hatte Google vor ziemlich genau einem Jahr für einzelne Märkte gelauncht. Sie werden je nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...