First Mining Gold und Treasury Metals bündeln ihre Kräfte in Ontario und kombinieren die Goldprojekte Goliath und Goldlund. Dadurch entsteht einer relevanter, fortgeschrittener Golddeveloper in dieser historischen Mining-Region, der zahlreiche Synergien verspricht.

Paukenschlag in Ontario

Im Mining arbeiten viele Unternehmen oft nebenher an benachbarten Vorkommen, obwohl es sich lohnen würde, die Kräfte zu bündeln. Meist scheitert eine Zusammenarbeit an den Egos der Top-Manager wie in anderen Branchen auch. Offenbar gilt dies aber nicht für die Führungskräfte von First Mining Gold (0,30 CAD | 0,20 Euro; CA3208901064) und Treasury Metals (0,34 CAD | 0,23 Euro; CA8946471064), die nun ihre Kräfte bündeln. Demnach bringt First Mining Gold sein Goldlund-Projekt in Treasury Metals ein, dass wiederum das ganz in der Nähe liegende Goliath-Projekt entwickelt. First Mining kann sich nun voll auf sein Flaggschiff-Projekt Springpole konzentrieren, profitiert aber künftig nicht nur als Großaktionär der neuen Treasury Metals von der Weiterentwicklung des Goldlund-Goliath-Vorkommens.

Die Einzelheiten zur Transaktion

First Mining wird zum größten Aktionär von Treasury Metals und erhält 130 Mio. auszugebende Aktien. Daneben erhält man 35 Mio. Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,50 CAD und einer Laufzeit von drei Jahren. Zudem wurden diverse Zahlungen in den kommenden Jahren vereinbart, die sich auf 5 Mio. US-Dollar summieren und bei Erreichen von Milestones an First Mining gezahlt werden müssen. First Mining wird zudem einen 1,5-prozentigen NSR-Royalty auf die Goldlund-Claims erhalten. Sollte Treasury Metals dieses Projekt bis ...

