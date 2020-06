HeidelbergCement ist am Donnerstag gefragt.Papiere von HeidelbergCement haben am Donnerstag ihre Erholungsrally bis auf zwischenzeitlich knapp über 51 Euro vorangetrieben. Mit einem Kursplus via XETRA von 3,05 Prozent notierten sie zuletzt bei 50,38 Euro im leichteren DAX. Mit ihrer Erholung um gut 76 Prozent seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März haben sie über 60 Prozent des Kurseinbruchs wieder wett gemacht. Die Anleger brachte nicht aus der Ruhe, dass der erst seit wenigen Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...