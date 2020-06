Zum 6. Tag der Verpackung am 4. Juni 2020 hat das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) Konsumenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt, was eine gute Verpackung ausmacht. Das Ergebnis der Social-Media-Aktion unter dem Hashtag guteVerpackung: Es gibt viele Gründe, die eine Verpackung für den Einzelnen gut und nützlich macht - von Hygiene über Convenience bis zu Design. Deutlich ist aber auch die herausgehobene Bedeutung von Nachhaltigkeit, die selbst in Corona-Zeiten dominiert. Was macht eine Verpackung für die Menschen zu einer guten Verpackung? Zum 6. Tag der Verpackung konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...