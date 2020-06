Rosenheim (Champions-Trader) Nach den beiden starken Monaten April und Mai haben die Aktienmärkte mit dem Start in den Juni nahtlos an die Aufwärtsbewegung angeknüpft. Für den Dax ging es dabei bereits über die 12.000er-Barriere - und heute auch schon über den GD200. Aus charttechnischer Sicht bestehen daher gute Chancen für die Rückkehr in den langfristigen Aufwärtstrend....

