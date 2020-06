Die gesamten Verkäufe der US Mint in den ersten fünf Monaten des Jahres liegen bislang deutlich über den Zahlen für das Jahr 2019.In den ersten fünf Monaten des Jahres verkaufte die US Mint American Eagle Gold Bullion in Höhe von 335.000 Unzen, was einem Anstieg von 222 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht, also 104.000 Unzen verkauft wurden.Im Mai 2020 wurden 11.500 Unzen American Eagle, was zwar einem Rückgang gegenüber dem April 2020 darstellt, aber 187 % höher liegt als im Mai 2019, als nur 4.000 Unzen verkauft wurden.

