Wien (www.fondscheck.de) - T. Rowe Price stockt sein Multi-Asset-Solutions-Team mit dem Anlageexperten Michael Walsh auf und hat den Neuzugang zum Solutions Strategist für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Walsh werde von London aus arbeiten, gehöre dem Team von Yoram Lustig, Head of Multi-Asset Solutions - EMEA und LatAm bei T. Rowe Price, an und solle zur Konzeption und dem Management von Investmentlösungen beitragen. Zudem werde er bei der Kommunikation von Marktanalysen des Teams an Investoren und die breitere Öffentlichkeit eine entscheidende Rolle spielen. ...

