Wien (www.fondscheck.de) - Karl Banyai wird seinen Arbeitgeber Jupiter Asset Management verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Vertriebsagenden des britischen Fondshauses in Deutschland und Österreich solle zukünftig Dominik Issler von Merian Global Investors übernehmen. Das habe Jupiter Asset Management gegenüber FONDS professionell ONLINE bestätigt. Die Personalie erkläre Jupiter AM mit der Übernahme von Merian Global Investors, welche die Investmentgesellschaft im Februar angekündigt habe und der die Aktionäre des börsennotierten Unternehmens im Mai zugestimmt hätten. ...

