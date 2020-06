SEATTLE (IT-Times) - Der Online-Händler und E-Commerce-Spezialist Amazon befindet sich in Gesprächen über eine Beteiligung am indischen Mobilfunknetzbetreiber Bharti Airtel. Berichten zufolge erwägt Amazon.com Inc. (Nasdaq. AMZN) eine Beteiligung am indischen Telekommunikationsnetzbetreiber Bharti Airtel....

Den vollständigen Artikel lesen ...