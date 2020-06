München (ots) -Julia Gruber, Barbro Viefhaus und Stephan Käfer stoßen zum Cast derARD-Erfolgstelenovela"Sturm der Liebe" bekommt Verstärkung von drei neuen Darstellern:Julia Gruber, Barbro Viefhaus und Stephan Käfer sorgen ab Juli in derBavaria Fiction-Produktion für Intrigen, Dramen und natürlich jedeMenge Liebe.Amelie (Julia Gruber) ist Pferdemädchen mit Leib und Seele und kenntsich auch sonst mit Tieren bestens aus. Im Job der Pferdepflegerinhat sie ihre Berufung gefunden. Amelies treuester Begleiter ist ihrPferd Umberto, das sie vor dem Abdecker gerettet hat. Als sie Tim(Florian Frowein) in Folge 3400 (voraussichtlicher Sendetermin imErsten: 6. Juli 2020) kennenlernt, ist sie sofort von ihm und seinemHobby Poloreiten fasziniert. Über ihre gemeinsame Leidenschaft kommensich die beiden näher, doch Amelie bemerkt schnell, dass Tims Herzimmer noch für Franzi (Léa Wegmann) schlägt. Und so lässt sie sichausgerechnet von Steffen (Christopher Reinhardt) zu einer Intrigehinreißen ...Julia Gruber absolvierte ihre Schauspielausbildung an der AthanorFachakademie für Darstellende Kunst Burghausen/Passau. Anschließendwirkte die Schauspielerin in zahlreichen Theater-, TV- undKinoproduktionen mit. Sie ist außerdem Radiomoderatorin, Redakteurinund Synchronsprecherin.Das willensstarke Pferdemädchen ist nicht der einzige Neuankömmling:In Folge 3412 (voraussichtlicher Sendetermin: 22. Juli 2020) kehrtMichelle Ostermann (Barbro Viefhaus) nach der Trennung ihres Freundesin ihre Heimat zurück und ist optimistisch, dass ihr hier derNeuanfang gelingen wird. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn manpleite ist und aus Wut den geschenkten Schmuck des Ex-Freundes im Seeversenkt - den der jetzt unglücklicherweise wiederhaben will ...Barbro Viefhaus spielte nach ihrem Schauspielstudium an derHochschule für Musik und Theater f.m. Bartholdy Leipzig in diversenTheater- und Kurzfilmproduktionen mit. 2016/17 erhielt sie denFörderpreis für die beste Nachwuchsschauspielerin derSchauspielbühnen Stuttgart. 2019 hat sie für die ARD-Serie"Wolfsland" gedreht.Auch Karl (Stephan Käfer) schaut optimistisch in die Zukunft: InFolge 3414 (voraussichtlicher Sendetermin: 24. Juli 2020) kommt derattraktive Arzt mit dem Plan an den "Fürstenhof", seine Ex-FrauAriane (Viola Wedekind) zurückzugewinnen. Bis heute liebt Karl sieabgöttisch und bedauert es zutiefst, dass er sie damals im Stichgelassen hat. Doch trotz seiner Hilfe beim Rachefeldzug gegenChristoph (Dieter Bach), hat Ariane ihm sein damaliges Verhalten nochnicht verziehen.Stephan Käfer nahm privaten Schauspielunterricht und besuchtezahlreiche Workshops in Los Angeles, Hamburg, Köln und Berlin. Einemgroßen Fernsehpublikum wurde er durch die Vorabendserie "VerboteneLiebe" bekannt, später spielte er unter anderem in den Produktionen"SOKO München", "Heldt", "Die Rosenheim-Cops", "Morden im Norden" undden US-Serien "The Blacklist" und "Agents of S.H.I.E.L.D.(Marvel)"mit."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/ Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deSusanne Engstle, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe",Tel. 089/6499-2868, E-Mail: susanne.engstle@Bavaria-Fiction.deFotos auf www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4614350