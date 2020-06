=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Bregenz - Am 28. Mai 2020 hat der Käufer der Betriebsliegenschaft in Bregenz, die benachbarte Blum Gruppe, den vereinbarten Kaufpreis von rund 72 Mio. Euro an die Wolford AG überwiesen und im gleichen Zug hat Wolford sämtliche Kreditlinien an ihre finanzierenden Banken zurückgeführt. Zugleich hat die Gesellschaft auch das vom Wolford-Hauptaktionär Fosun Fashion Investment Holdings (HK) Limited gewährte Gesellschafterdarlehen inklusive Zinsen abgelöst. "Damit ist unser Unternehmen jetzt schuldenfrei und hat auch ausreichende Mittel zur Verfügung, um die aktuelle Krise zu bewältigen und die Weiterentwicklung des Unternehmens wie geplant voranzutreiben", erläutert Wolford-Vorstand Andrew Thorndike. Im Hinblick auf die Folgen der Corona-Krise rechnen Vorstand und Management der Wolford AG mit spürbar negativen Folgen für die Entwicklung von Umsatz und Ergebnis der Wolford Gruppe. Wie bereits am 11. März 2020 kommuniziert, hat dies entsprechende Auswirkungen auf die Zahlen des abgeschlossenen Geschäftsjahres (01.05.2019-30.04.2020), die am 23. Juli 2020 vorgelegt werden, ebenso wie auf das operative Ergebnis (EBIT) des laufenden Geschäftsjahres. Indes wird sich der erfolgreiche Verkauf der Liegenschaft im Abschluss der Wolford AG für das Geschäftsjahr 2020/21 als nicht wiederkehrender Ertrag in einem Buchgewinn in Höhe von rund 49 Mio. Euro widerspiegeln. Rückfragehinweis: Wolford AG Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +43 5574 690 investor@wolford.com - company.wolford.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

