Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach der Bekanntgabe der jüngsten EZB-Beschlüsse wieder ins Plus gedreht. Der heimische Leitindex ATX erhöhte sich gegen 14.15 Uhr um 0,27 Prozent auf 2.372,91 Einheiten. Bereits zuvor hatte der ATX zwei massive Gewinntage mit einem Plus von in Summe etwa sechs Prozent absolviert.Nach Gewinnmitnahmen im Frühhandel sorgten die Ankündigungen der EZB europaweit ...

