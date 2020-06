FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF nach Gesprächen mit Top-Managern auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im zweiten Quartal dürften die Ergebnisse des Chemiekonzerns wohl einen "Boden" finden, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie rasch sich die konjunkturzyklischen Aktivitäten wieder erholen, sei die Schlüsselfrage. Für das dritte und vierte Quartal rechnet der Experte jeweils mit Verbesserungen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

