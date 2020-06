Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die geplante europäische Cloud Gaia-X mit einem digitalen Mondflug für Europa gleichgesetzt. Die Cloud sei zentral für die Unabhängigkeit Europas und dem Erhalt von wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit.

"Was wir, die Regierungen Frankreichs und Deutschlands und mehr als 300 Unternehmen und Organisationen in ganz Europa anstreben, ist nicht weniger als ein europäischer Mondflug in der Digitalpolitik", erklärte Altmaier am Donnerstag bei einer Präsentation des technischen Grundkonzepts von Gaia-X, bei der auch der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire aus Paris zugeschaltet war.

"Wir bereiten unseren digitalen Mondflug vor, weil wir von ganzem Herzen davon überzeugt sind, dass der endgültige Erfolg dieses digitalen Mondfluges für Deutschland, für Frankreich und für Europa entscheidend sein wird für unsere Wirtschaftskraft, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Souveränität."

Altmaier und Le Maire streben an, dass das europäisches Cloud-Angebot für Unternehmen bereits zu Beginn des kommenden Jahres im Livebetrieb starten soll. Zentraler Bestandteil dieser Dateninfrastruktur soll Offenheit, Transparenz und europäische Anschlussfähigkeit sein. Eine internationale, non-profitable Gaia-X-Stiftung soll die Koordinierung und Organisation des Projekts übernehmen.

Neuer Goldstandard für die Dateninfrastruktur

Der CDU-Politiker geht davon aus, das Gaia-X der neue Goldstandard für Dateninfrastruktur wird, so wie auch die europäische Datenschutzverordnung nun weltweit zum Vorbild genommen wird.

Für Le Maire zeigt die aktuelle Corona-Krise mit dem Trend hin zu mehr Heimarbeit, dass der Bedarf an sicheren, europäischen Cloud-Lösungen dringlich sei. Denn die gigantischen Technologieunternehmen seien die Gewinner der Covid-19-Krise. Die Lehre daraus sei, dass der europäische digitale Raum geschützt werden müsse.

Gaia-X solle sicherstellen, dass sich Daten-Regeln an Werten und Standards der Europäischen Union halten. "Wir sind nicht China, wir sind nicht die Vereinigten Staaten, wir sind europäische Länder mit unseren eigenen Werten und mit unseren eigenen wirtschaftlichen Interessen, die wir verteidigen möchten", so Le Maire. Offenheit, Interoperabilität, Transparenz und Vertrauen seien für Europe die zentralen Prinzipien der Cloud.

US-Unternehmen führen bei Internetplattformen

Mit dem Gaia-X Projekt will Deutschland und Frankreich Europa unabhängiger von internationalen Internetplattformen machen. Sie soll eine sichere und verlässliche Speicherung von Daten gewährleisten. Die amerikanischen Technologieriesen wie etwa Google, Amazon und Microsoft werden zunehmend kritisch in Europa gesehen, da sie andere Maßstäbe an den Datenschutz legen. Es gibt in Berlin, aber auch innerhalb der Europäischen Union zunehmend die Sorge, dass Europa bei der Nutzung der Daten, die als Rohstoffe des 21. Jahrhunderts gesehen werden, den Anschluss an die USA, aber auch China verlieren könnte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2020 08:43 ET (12:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.