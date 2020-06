Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta030/04.06.2020/15:05) - ... * Übernahme einer gemischt genutzten Immobilie in der Hilpertstraße * Großes Entwicklungspotenzial * Hervorragende verkehrstechnische Anbindung



Frankfurt/M., den 4. Juni 2020. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX), Frankfurt am Main, setzt ihre selektive Akquisitionsstrategie fort und erwirbt ein Objekt in bevorzugter Entwicklungslage von Darmstadt. Das Gebäude in der Hilpertstraße 16-18 verfügt derzeit über eine vermietbare Fläche von 2.627m2 und wird als Büro- und Produktions-/ Logistikimmobilie genutzt.



"Die positiven wirtschaftlichen Perspektiven der Region, die hervorragende verkehrstechnische Infrastruktur sowie die besondere Stellung des Dienstleistungsstandortes Darmstadt bieten gute Voraussetzungen für eine wertsteigernde Weiterentwicklung dieses Standorts," sagte Rüdiger Weitzel, Vorstand der ERWE Immobilien AG.



Die Immobilie liegt in direkte Nähe zur A5 sowie in kurzer Entfernung zum Flughafen Frankfurt und zur Stadtmitte von Darmstadt. Die Gesellschaft plant über die kommenden vier Jahre, rd. Eur 24 Mio. in ein modernes, nutzerorientiertes Dienstleistungskonzept zu investieren.



Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.



german communications AG Jörg Bretschneider Milchstr. 6 B 20148 Hamburg T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340 presse@german-communications.com



ERWE Immobilien AG Christian Hillermann Herriotstraße 1 60528 Frankfurt T.+49-69-96 376 869-23, F. +49-69 96 376 869-30 c.hillermann@erwe-ag.com



