Gerüchten zufolge plant Vonovia die Übernahme von Dt. Wohnen. Es wäre der zweite Versuch, jedoch dieses Mal in freundlicher Absicht. Die Kombination ergäbe mit Abstand die europäische Nummer eins der Wohnungsbaukonzerne mit einem Immobilienwert in der Bilanz von rd. 80 Mrd. €. Im Wege steht noch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel in Berlin. Juristen rechnen mehrheitlich damit, dass der Deckel gekippt wird. In diesem Fall könnte die Übernahme rd. 18 bis 20 Mrd. € kosten - aktueller Marktwert der Dt. Wohnen 14,5 Mrd. €. Vor Jahresende ist mit einer Entscheidung jedoch nicht zu rechnen.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

DEUTSCHE WOHNEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de