DAIMLER ist eine Schlüsselgröße und steht hier stellvertretend für alle anderen. Die Misere begann 2017 für alle Autoaktien im Zuge der Folgen der Dieselkrise und der Irritationen der E-Mobility. Da der Autobau aber die stärkste und wichtigste Branche für ganz Deutschland ist, liegt darin eine Doppelwette:



Ohne Autobau-Expansion gibt es keine Expansion im Wirtschaftswachstum. Eine Beschleunigung des Umbaus wirkt entsprechend auf das BIP-Wachstum. Das "Manager Magazin" stellt die desolate Lage im deutschen Autobau in seiner neuesten Ausgabe sorgfältig zusammen. Insbesondere in der zweideutigen Einschätzung des Managements in allen drei Konzernen.



Für alle Autobauer konkret im Einzelnen geht es dann um eine runde Verdoppelung aller Kurse von jetzt bis zu den Notierungen von 2017. Dann sind wir wieder bei der Vergleichbarkeit eingangs dieses Briefes: Finanzmarkt gegen reale Wirtschaft.



Dieser Langfristperspektive steht die aktuelle Absicherung Ihres Portfolios gegenüber. Dafür wählen wir demnächst Puts im DAX und MDAX. Weil diese Konsolidierung vom einen auf den anderen Tag eintreten kann, bitten wir Sie, sich bei der AB-Daily einzuklicken. Ein wöchentlicher Vorgriff ist nicht möglich.



