Zoom will die angekündigte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nur zahlenden Kunden zur Verfügung stellen. In der Gratisvariante soll es die Funktion nicht geben, damit Strafverfolgungsbehörden wie das FBI im Notfall Zugriff auf die Videochats der Nutzerinnen und Nutzer haben. Anfang Mai 2020 hat Zoom das Unternehmen Keybase erworben und angekündigt, den Videochat-Dienst mit deren Technik um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu ergänzen. Im Rahmen des Quartalsberichts hat Firmenchef Eric Yuan jetzt erklärt, warum die Funktion nur zahlenden Kunden zur Verfügung stehen soll: Sollte der Videokonferenzdienst in der kostenlosen Variante für kriminelle Aktivitäten genutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...