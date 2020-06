Mainz (ots) -Mittwoch, 10. Juni 2020, ab 20.15 UhrErstausstrahlungen Was macht die Coronakrise mit den Menschen? Wie wirkt sich dieser Stresstest für die Menschen aus, und welche dramatischen Folgen kann er haben? Am Mittwoch, 10. Juni 2020, ab 20.15 Uhr, geht 3sat diesen und weiteren Fragen in "3satThema: Corona - Schock und Zeitenwende" nach. Die Dokumentation "Corona - Schock und Zeitenwende" von Roland May analysiert die Bruchstellen, die diese Krise offenlegt. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, reden Gert Scobel und seine Gäste - Maja Göpel, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung und Bestsellerautorin, Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sowie Stefan Brunnhuber, Mitglied des Club of Rome und Klinikdirektor - in "Der 3satThema Talk" über die Welt nach der Krise. Und um 21.45 Uhr berichten in der Doku "Von New York bis Nairobi - Corona in meiner Stadt" Korrespondentinnen und Korrespondenten von ihren Erfahrungen weltweit. Bereits um 19.20 Uhr widmet sich "Kulturzeit extra" in einer monothematischen Sendung dem Thema "Kinder ohne Schule: Was wird aus der Generation Corona?".Das Virus hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich der Mensch in seiner eng vernetzten, globalen Welt ist. Die aktuelle Situation ist daher auch eine Art Fallstudie für die Fähigkeit, Krisen zu managen. Viele scheinbar unerschütterliche Strukturen stehen auf dem Prüfstand: Welche Bereiche sind wirklich systemrelevant? Welche Autoritäten und welche Institutionen gehen gefestigt aus der Krise hervor - und welche erschüttert? Die Dokumentation "Corona - Schock und Zeitenwende" von Roland May zeigt, dass es nicht nur um die schnelle Ausbreitung von Viren geht, sondern auch um Versorgungsstrukturen, wirtschaftliche Abhängigkeiten, politische Rupturen und globale Solidarität.Die Coronakrise rückt die Menschen zusammen. Doch was wird danach? Im Anschluss, um 21.00 Uhr, spricht Gert Scobel in "Der 3satThema Talk" (eine Aufzeichnung vom 9. Juni 2020) mit seinen Gästen Maja Göpel, Karl-Rudolf Korte und Stefan Brunnhuber über die Perspektiven, die sich aus dem Coronaschock ergeben: Nachbarschaftshilfen, Hauskonzerte, Abstandsregeln. Bedingt durch die Krise nehmen die Menschen mehr Rücksicht, nehmen sich gegenseitig wahr. Wird die Gesellschaft nach der Krise eine andere sein, oder wird am Ende alles ganz schnell wieder so, wie es mal war? Greifen die alten Logiken von Globalisierung, Kapitalismus und Populismus wieder, und die Utopie einer solidarischen, nachhaltigen und entschleunigten Gesellschaft rückt wieder in weite Ferne? Diesen und anderen Fragen widmet sich das Gespräch.Und wie verändert Corona unsere Nachbarländer? Um 21.45 Uhr folgt die Dokumentation "Von New York bis Nairobi - Corona in meiner Stadt", in der Korrespondentinnen und Korrespondenten aus New York, Brüssel, Rom, Paris, Warschau, Moskau und Nairobi erzählen, wie sich der Alltag und das Lebensgefühl um sie herum gewandelt haben. Sie schildern, welche Situationen für ihr Land prägend waren und sind, welche Reaktionen auf die neuen Herausforderungen sie als typisch erleben, wie sie selbst unter den veränderten Bedingungen journalistisch arbeiten.Und bereits um 19.20 Uhr widmet sich "Kulturzeit extra" in einer monothematischen Sendung dem Thema "Kinder ohne Schule: Was wird aus der Generation Corona?" Kann die Digitalisierung Lösungen bieten? Welche Lehren können wir aus der Krise für die Bildung ziehen? Und welche Folgen hat sie für die Psyche unserer Kinder? "Generation Corona" nennt man sie schon. Die Sorgen der Kinder fanden bisher zu wenig Gehör. Während Airlines und Autokonzerne gerettet werden, wird die Bildung vergessen. "Kulturzeit extra" fragt, wie Kinder, Eltern und Lehrer die Krise bewältigen. Die Sendung moderiert Cécile Schortmann.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satThemaCoronaDie Doku "Corona - Schock und Zeitenwende" als Video Stream sowie das gesamte Programm zum "3satThema": https://kurz.zdf.de/fK33Z/Wissenswert - 3sat als starker Partner in der Coronakrise: https://kurz.zdf.de/Sq2/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4614566