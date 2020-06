Die Entwicklung des Silberpreises war in diesem Jahr wirklich nichts für schwache Nerven. Vom Jahreshoch bei 18,94 Dollar am 24.02.2020 gibt es im Sturzflug während des Coronavirus-Ausverkaufs bis auf 11,64 Dollar am 18.03.2020.Inzwischen hat sich der Silberpreis wieder bis auf aktuell 17,74 Dollar erholt und damit fast seine gesamten Verluste aus dem gleichzeitigen Angebots- und Nachfrageschock ausgeglichen. Allerdings stand angebotsseitig dem kurzfristigen Liquidierungseffekt aus Liquiditätsmangel ein Angebotsrückgang aus den Minenstilllegungen gegenüber.Wie sich die Silbernachfrage mittelfristig entwickelt, ist zwar noch nicht abzusehen. Jedoch dürfte eine schwächere industrielle Nachfrage, logistische Herausforderungen und das Risiko einer oder mehrerer neuer Infektionswellen in die Produktionspläne eingebaut werden und damit zumindest kurzfristig die Nachfrage schwächen.

