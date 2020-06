Vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 wird der Mehrwertsteuersatz von 19 % auf 16 % und für den ermäßigten Satz von 7 % auf 5 % gesenkt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Endverbraucher hiervon ebenfalls profitieren, da m.E. die Unternehmen für die kurze Zeit ihre Preise inkl. Schilder nicht anpassen werden. Es wird daher lediglich eine Begünstigung für die Wirtschaft sein.Damit erfolgt eine weitere großzügige Anpassung der Bundesregierung. Schon in meinem Artikel "Milliarden-Entlastung für Gastronomie" habe ich darüber berichtet, dass eine Senkung der Restaurationsleistungen von 19% auf 7% erfolgt. Das macht den ganzen Irrsinn jetzt noch verrückter.

