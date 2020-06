Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Auetal-Rolfshagen (pta031/04.06.2020/15:40) - Auf Grund COVID-19 bedingter Nachfrageausfälle und Auftragsstornierungen seitens der wichtigsten Kunden kann die Auslastung der rumänischen Produktionsbetriebe nicht sichergestellt werden.



Vorstand und Aufsichtsrat haben daher beschlossen, das Werk RHM Pants in Estelnic (Rumänien) stillzulegen, da der festgestellte Nachfrageausfall nicht durch kurzfristige Maßnahmen kompensiert werden kann und da eine kurzfristige Erholung des Marktes nicht zu erwarten ist.



(Ende)



