ProSiebenSat.1 Media SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 03.06.2020 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 03.06.2020 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 04.06.2020 / 17:01 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten Name: ProSiebenSat.1 Media SE Straße, Hausnr.: Medienallee 7 PLZ: 85774 Ort: Unterföhring Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900NY0WWQUKOMWQ37 2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund: 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Silvio Berlusconi Geburtsdatum: 29.09.1936 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Mediaset S.p.A., Mediaset España Comunicación, S.A. 5. Datum der Schwellenberührung: 26.05.2020 6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.) neu 11,73 % 14,14 % 24,16 % 233000000 letzte 8,94 % 15,22 % 24,16 % / Mittei- lung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE000PSM7770 0 27338032 0 % 11,73 % Summe 27338032 11,73 % b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit Ausübungszeit- Stimmrech- Stimm- / Verfall raum / te rechte Laufzeit absolut in % Rückübertragungsan- 30.11.2020 jederzeit 23494968 10,08 % spruch aus - Wertpapierleihe 31.05.2024 Summe 23494968 10,08 % b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Fälligkeit Ausübungszeit- Barausgleich Stimm- Stimm- Instru- / Verfall raum / oder physische rechte rechte ments Laufzeit Abwicklung absolut in % Put 24.09.2020 N/A Bar oder 9462000 4,06 % Option - physisch, unter 19.11.2020 bestimmten Bedingungen Call 24.09.2020 N/A Bar oder 9000535 3,86 % Option - physisch, unter 19.11.2020 bestimmten Bedingungen Option 19.11.2020 jederzeit, Physisch bei 5462000 2,34 % für unter Ausübung der Wertpa- bestimmten Option pierleihe Bedingungen Summe 9462000 4,06 % 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %, %, wenn 3% oder %, wenn 5% oder wenn 5% oder höher höher höher Silvio Berlusconi % % % Finanziaria % % % d'investimento Fininvest S.p.A. Mediaset S.p.A. 8,63 % 7,49 % 14,41 % Mediaset España 3,10 % 6,65 % 9,75 % Comunicación, S.A. 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % % 10. Sonstige Informationen: Zusatz Abschnitte 6 und 8 oben: Die Put- und Call-Optionen sowie die Option für die Wertpapierleihe (jeweils wie in Abschnitt 7.b.2 oben erwähnt) beziehen sich auf dieselbe Collar-Transaktion, bei der Mediaset S.p.A. auf konsolidierter Basis nur einmal eine Stimmrechtsposition von insgesamt 4,06% erwerben kann. Der Erwerb von Stimmrechten durch eine Wertpapierleihe-Transaktion im Rahmen eines solchen Finanzinstruments führt daher zu einer entsprechenden Erhöhung der (mit Aktien verbundenen) Stimmrechtsposition, hat jedoch weder Auswirkungen auf die Gesamtzahl der Stimmrechte durch die oben erwähnte Collar-Transaktion noch auf die Gesamtzahl der mit Aktien und Instrumenten verbundenen Stimmrechte. Zusatz Abschnitt 7.b.2. oben: Da sich die Put- und Call-Optionen sowie die Option für die Wertpapierleihe auf die oben erwähnte Collar-Transaktion beziehen, in deren Rahmen Medlaset S.p.A. die Position von 4,06% der Stimmrechte nur einmal erwerben kann, waren diese Instrumente nicht zu aggregieren. Datum 29.05.2020 04.06.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE Medienallee 7 85774 Unterföhring Deutschland Internet: www.prosiebensat1.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1063349 04.06.2020 °