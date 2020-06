Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) ging in der letzten Handelswoche mit 172,42 Prozentpunkten aus dem Handel, so Börse Stuttgart.Am Montag sei der Euro-Bund-Future in etwa auf dem gleichen Niveau in die Woche gestartet, bevor er bis Mittwochvormittag kontinuierlich auf ein Niveau von 171,34 Prozentpunkten gefallen sei. Gegen Mittwochmittag notiere der Euro-Bund-Future auf einem Niveau von 171,51 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,39 Prozent. In der Vorwoche habe die Rendite noch bei -0,45 Prozent gelegen. Am Dienstag sei ein sehr hohes Handelsvolumen von über 1.000.000 Kontrakten auf den Euro-Bund Future zu verzeichnen gewesen. (04.06.2020/alc/a/a) ...

