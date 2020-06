FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 05. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Corestate Capital, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online) 13:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/20 08:30 DEU: Bundesbank veröffentlicht halbjährliche Konjunkturprognose 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/20 21:00 USA: Konsumentenkredite 04/20 EUR: S&P Ratingergebnis Rumänien EUR: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Schweden EUR: DBRS Ratingergebnis Dänemark, Deutschland, Polen SONSTIGE TERMINE DEU: Diskussion über Konjunkturprogramm und weitere Entwicklung der Corona-Krise + 0930 Bundesrat u.a. mit Beschluss zu Steuerhilfen 10:00 DEU: Pk der IG Metall zur aktuellen Lage der Betriebe und zu möglichen Wegen aus der Corona-Krise 11:00 DEU: Videokonferenz zum "Council of Presidents" mit Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel (11.00 Uhr) 12:00 DEU: Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den kommunalen Spitzenverbänden zu Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Kommunen 13:00 GBR: Abschluss der vierten Verhandlungsrunde der EU mit Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit + 1300 Pk Barnier geplant HINWEIS DNK: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi