Die virtuelle Hauptversammlung der Deutschen Telekom wird am 19. Juni abgehalten. Aktionäre können der Veranstaltung an ihren Bildschirmen folgen, dürfen aber nicht vor Ort anwesend sein. Der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 liegt bei 0,60 Euro pro Aktie. Darauf werde ich aber nicht warten.Der kleine Trade mit der Deutschen Telekom ist abgeschlossen. Ich hatte Ihnen am 18. Mai an dieser Stelle avisiert, dass ich in zwei Schritten vorgehen werde. Der erste, kleinere Schritt ist jetzt gemacht. Die Aktien erreichten am Dienstag mein Verkaufslimit und kletterten in dieser Woche Intraday bis auf 15,25 Euro. Je nachdem, wie Sie persönlich rein- und rausgekommen sind, sollte die Brutto-Performance bei rund 5 % liegen. Bis zu 10 % waren möglich, wenn Sie optimal gekauft und verkauft haben.

