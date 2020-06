Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG hat in seiner Sitzung vom 04. Juni 2020 beschlossen, die Mandate der Vorstandsmitglieder Csongor Nemeth und Markus Krause bis zum 30. Juni 2023 zu verlängern.



Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Wipplingerstraße 34 / 4.OG, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Team Tel.: +43 (0) 50232 2070 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com



ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



