MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hugo Boss von 19 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Reduce" belassen. Wegen des Coronavirus habe die Modekette weltweit Filialen schließen müssen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dem Online-Geschäft mangele es zudem an der kritischen Masse. Mit dem höheren Kursziel seien die Aktien noch immer mit einem Abschlag von 15 Prozent zum Sektor bewertet./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 16:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

