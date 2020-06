Mir fehlt die Wertschätzung für die Banken in der Öffentlichkeit. Sie sind nämlich in der Corona-Krise Teil der Lösung. Seit März haben die Banken in Österreich (Stichtag 29. Mai 2020) insgesamt zusätzliche liquide Mittel in Höhe von rund 28 Milliarden Euro an heimische Unternehmen vergeben. Darüber hinaus wurden rund 194.000 freiwillige Stundungen bei Kreditzahlungen im Ausmaß von rund 29 Milliarden ...

