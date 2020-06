Außer Spesen nichts gewesen, so könnte am Donnerstag das Fazit zum deutschen Aktienhandel lauten. Zwar brachte ein milliardenschweres Konjunkturpaket der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag kräftig Bewegung in die Kurse; am Ende schloss der DAX jedoch mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 12.430,56 Punkten. Die Luft für den Leitindex war wohl nach zwei außerordentlich starken Börsentagen schon etwas dünn geworden.Als die EZB am frühen Nachmittag eine Aufstockung des Anleihekaufprogramms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...