Die Skalierbarkeit gilt als Hürde für eine breitere Nutzung der Blockchain. Mit diesem Problem sieht sich auch Ethereum konfrontiert. Doch Technologien wie Sharding und Layer-2-Strategie sollen das Problem in Zukunft lösen.? Skalierbarkeit als Hürde für breiterer Blockchain-Nutzung? Sharding und Layer-2-Protokolle sollen Netzwerk entlasten? Könnte Ethereum in Zukunft Visa, MasterCard & Co. bei Transaktionen überholen?"Die Skalierbarkeit einer Blockchain ist vor allem deshalb schwierig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...