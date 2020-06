Houston (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC Pink: WFTLF) hat heute bekannt gegeben, dass man angesichts des fortgesetzten Ausbruchs des Coronavirus (COVID-19) eine hybride Jahreshauptversammlung der Aktionäre ("Jahreshauptversammlung") abhält, die am 12. Juni 2020 um 10:00 Uhr (US-Zentralzeit) an der Adresse 2000 St, James Place, Houston, Texas 77056 und virtuell unter www.virtualshareholdermeeting.com/WFT2020 stattfinden wird.Das Unternehmen sieht die Gesundheit seiner Aktionäre, Mitarbeiter und weiterer Teilnehmer seiner Jahreshauptversammlung als wichtigste Priorität. Demgemäß befolgt das Unternehmen die Leitlinien, die von der US-Regierung, örtlichen Behörden, dem Center for Disease Control and Prevention ("CDC") der USA und der Weltgesundheitsorganisation ("WHO") ausgegeben werden, und wird fortlaufend die Maßnahmen umsetzen, die CDC und WHO anraten, um die Ausbreitung von COVID-19 im Rahmen der Jahreshauptversammlung zu minimieren.Gemäß irischem Gesetz muss die Jahreshauptversammlung von Weatherford an einem Ort stattfinden, an dem Aktionäre persönlich teilnehmen und ihre Stimme abgeben können. In Anbetracht von Bedenken der öffentlichen Gesundheit und örtlicher Notfallverordnungen und Empfehlungen empfiehlt das Unternehmen den Aktionären aber mit Nachdruck, nicht am Ort der Hauptversammlung persönlich teilzunehmen. Wir möchten Aktionäre, welche die Versammlung verfolgen und Fragen stellen möchten, dazu anhalten, dies virtuell zu tun.Aktionäre mit Stimmrecht auf der Jahreshauptversammlung können am Webcast der Jahreshauptversammlung teilnehmen. Befolgen Sie dazu bitte die Anleitung unter www.virtualshareholdermeeting.com/WFT2020 oder unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2822175-1&h=458708865&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2822175-1%26h%3D1868538540%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.proxyvote.com%252F%26a%3Dwww.proxyvote.com&a=www.proxyvote.com und geben Sie Ihre 16-stellige Kontrollnummer ein, die mit der "Notice of Internet Availability" oder Aktionärskarte kam. Zudem wird ein Link zur virtuellen Versammlung unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2822175-1&h=2743532222&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2822175-1%26h%3D1108138222%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weatherford.com%252F%26a%3Dwww.weatherford.com&a=www.weatherford.com verfügbar sein. Aktionäre werden gebeten, sich vor dem Startzeitpunkt der Jahreshauptversammlung auf der Website einzuloggen. Zwar können Aktionäre ihre Stimme während der virtuellen Teilnahme an der Jahreshauptversammlung über den Webcast abgeben, das Unternehmen möchte seine Aktionäre aber dazu anhalten, mittels einer der Methoden, die in den Aktionärsinformationen dargelegt werden, vorab abzustimmen. Die Frist zur Stimmabgabe läuft am 11. Juni 2020 um 23:59 US-Ostküstenzeit ab.Die Jahreshauptversammlung wird in Übereinstimmung mit den örtlichen behördlichen Notfallbestimmungen und Vorgaben von CDC und WHO stattfinden. Aus diesem Grund gilt Folgendes:- Während der Jahreshauptversammlung sindPräsentationsmaterialien für Aktionäre, die das Recht haben, ander Jahreshauptversammlung teilzunehmen, unterwww.virtualshareholdermeeting.com/WFT2020 , um weitere Informationen zu erhalten oder verbinden Sie sich mit uns auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2822175-1&h=1802606897&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fweatherford&a=LinkedIn , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2822175-1&h=1931448813&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2822175-1%26h%3D3806574365%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWeatherfordCorp%26a%3DFacebook&a=Facebook , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2822175-1&h=3922937057&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2822175-1%26h%3D885035513%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twitter , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2822175-1&h=2992661641&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2822175-1%26h%3D3091044042%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DInstagram&a=Instagram oder https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2822175-1&h=1695413161&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2822175-1%26h%3D3540629498%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Fweatherfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube .Kontakt:Pressekontakt:Karen David-Green+1.713.836.7430Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief Marketing OfficerSebastian Pellizzer+1 713-836-6777Senior Director, Investor Relationsinvestor.relations@weatherford.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpgOriginal-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100848938