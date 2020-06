HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Konjunkturprogramm:



"Als größter Wumms gilt die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 und von sieben auf fünf Prozent. Dieses Programm soll dem Verbraucher 20 Milliarden Euro zurückgeben. Das klingt erst einmal spektakulär. Bei näherem Hinsehen ist es Augenwischerei, ein schöner Werbegag. Mehr nicht. Bei einer Flasche Saft für jetzt 99 Cent macht die Steuersenkung zwei Cent aus, bei einer Waschmaschine für 700 Euro 15 Euro. Kauft man deshalb mehr Saft? Nein. Schafft man sich deshalb eine neue Waschmaschine an, obwohl es die alte noch tut? Nein. Überdies müssen die Händler diese Steuersenkung auch an den Kunden weitergeben und diese nicht einbehalten, um Margen zu steigern und sich das Geld selbst in die Tasche zu stecken. Dieser Reflex könnte durchaus ausgeprägt sein. Immerhin knapsen etliche Unternehmer ordentlich an den Folgen von Corona."/al/DP/stw

