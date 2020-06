=== *** 08:00 DE/Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: -19,1% gg Vm zuvor: -15,6% gg Vm *** 08:30 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland *** 09:00 CH/Währungsreserven Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: 799,861 Mrd CHF 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Online-HV 10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an Videokonferenz von BDI und BDA mit Spitzen der europäischen Arbeitgeberverbände ("Council of Presidents") 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände *** 13:00 EU/Chefunterhändler Barnier, PK zum Ergebnis der Post- Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU, Brüssel 13:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Online-HV *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: -8.330.000 gg Vm zuvor: -20.500.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 19,5% zuvor: 14,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +1,30% gg Vm zuvor: +4,67% gg Vm - EU/Videokonferenz der Innenminister - EU/Ratingüberprüfungen für Rumänien (S&P), Russland (Moody's), Türkei (Moody's), Kroatien (Fitch) - Börsenfeiertag in Dänemark ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

